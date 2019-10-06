مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

حرصت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام "ستورى" بصور جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.



تألقت رانيا فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وارتدت بنطلون جينز ازرق، وكاردجن، تميز التصميم بانه على شكل مرصع بالجنيهات الذهب، ونسقت معه حذاء مسطحا باللون الذهبى.



وأكملت إطلالتها بأكسسوارات عصرية، فيما وضعت ماكياج جذابا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، وارتدت كاب أخضر أيضا.