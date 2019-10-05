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أخبار العالم

هجوم مسلح على مكتب قناة العربية في بغداد.. ووقوع إصابات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:16 م
هجوم مسلح على مكتب
هجوم مسلح على مكتب قناة العربية في بغداد
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قسم الخارجي
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل بأن مسلحين يرتدون ملابس سوداء هاجموا مكتبها في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت عن مراسلها في بغداد، قوله إن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مؤكدةً وقوع إصابات بين الزملاء في المكتب أثناء الهجوم.

وذكر المراسل أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعوا عن تقديم المساعدة لهم خلال الهجوم

وأضافت العربية أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، موضحة أن فريق العربية في العراق تلقى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بالتحقيق في الهجوم.
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