Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

قاطنو القطامية يناشدون المسئولين لإكمال كوبرى المشاة على الدائرى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن سيد سعيد السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استكمال كوبرى مشاة على دائرى القطامية.

وقال فى رسالته: المشكلة أن الكوبرى لم يكتمل والسيارات على هذا الطريق تكون مسرعة جدا، ومفيش مطبات تعمل على تهدئة السيارات، مناشدًا المسئولين بعمل مطبات واستكمال كوبرى المشاة فى أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حياة المواطنين.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدم وجود كوبري مشاة يزهق أرواح كثيرين من أهالى أبوشلش بالمنيا

أهالى فاقوس بالشرقية يستغيثون بالمسئولين من كابل كهرباء يهدد حياة المواطنين.. صور

أطفالنا بيمشوا على ماسورة عشان يروحوا المدرسة.. المجابرة تطالب بإنشاء كوبرى مشاة.. صور

الكلاب الضالة تثير ذعر رواد محطة مترو روض الفرج

20 ساعة يوميا.. أهالى شارع صلاح الخولى بفيصل يشكون انقطاع المياه

أولياء أمور مدرسة العروبة بـ بركة الدماس في أسوان يطالبون بإنشاء مطب صناعي

ترشيحاتنا

شاهد.. الظهور الأول للوافد الجديد لجهاز الأهلي

الأهلي السبب.. تغييرات جذرية في الزمالك أمام نادي مصر

جهود مكثفة لكشف لغز اختطاف طفل الستامونى.. ووالده: طلبوا نصف مليون جنيه

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بالولايات المتحدة

تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم ليفربول.. تعرف على مدة غيابه

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 6 - 10 - 2019.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى

بينلوبي كروز تشع جمالا خلال عرض فيلمها Wasp Network ..صور

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد