قاطنو القطامية يناشدون المسئولين لإكمال كوبرى المشاة على الدائرى

استغاث المواطن سيد سعيد السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استكمال كوبرى مشاة على دائرى القطامية.



وقال فى رسالته: المشكلة أن الكوبرى لم يكتمل والسيارات على هذا الطريق تكون مسرعة جدا، ومفيش مطبات تعمل على تهدئة السيارات، مناشدًا المسئولين بعمل مطبات واستكمال كوبرى المشاة فى أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حياة المواطنين.



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