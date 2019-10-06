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حوادث

ضبط 50 طربة حشيش و1000 كيلو هيروين

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الدقهلية ، مطروح ، الإسكندرية)، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بمضبوطات "50 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين و15 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش" بالدقهلية ومطروح والإسكندرية جائت كالتالى: ضبط (عدد 5 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسماعيلية والشرقية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حال إستقلالهم (عدد 2 سيارة ملاكى).. وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 7 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.

كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية – سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية من ذات المخدر وزنت جميعها 1,100 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

فيما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق إتهامه فى قضية "تسلل عبر الحدود") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (عدد 15.000 ألف قرص مخدر - بندقية خرطوش - عدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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