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حوادث

ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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أحمد مهدي - عمرو خليفة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 6057 مخالفة مرورية متنوعة.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6057) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(2058) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (240) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (9) دراجات نارية مخالفة، و (66) مخالفة شروط الترخيص، و (54) مخالفة "موقف عشوائى"، و (22) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية .
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