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فن

في ذكرى ميلاده.. ماهر عصام يروي لحظات تدهور حالته الصحية قبل الرحيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:33 م
ماهر عصام
ماهر عصام
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سعيد فراج
يحل اليوم السبت 5 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1979، ورحل يوم 17 يونيو عام 2018 الماضي، دخل مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا. 

وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة مرضه قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج "بنى آدم شو" الذي يقدمه الفنان الكبير أحمد آدم، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015. 

وقال ماهر عصام خلال تصريحاته في البرنامج، إنه استيقظ من النوم صباح أحد أيام الجمعة ليصلي ولكنه أثناء استحمامه انزلقت قدماه وسقط على رأسه مما أدى لانفجار في أحد شرايين المخ ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة يومين".

وأشار ماهر عصام إلى أنه حزن وقتها بسبب الشائعات التى ترددت عليه وكان يتابعها وهو فى المستشفى. 
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