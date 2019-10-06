النيابة تحقق في تحرش عجوز سبعيني يعمل في سوبر ماركت بـ فتيات في أكتوبر

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة اتهام اسرتين لعامل سوير ماركت فى العقد السابع من عمره بالتحرش بأبنائهم الصغيرات بمدينة ٦ أكتوبر.



وكانت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، كشفت عن تفاصيل واقعة تحرش عامل بأطفال في سوبر ماركت تابع لقسم ثالث أكتوبر.



تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من أسرتين يفيد بتحرش عامل سوبر ماركت بأطفالهم، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



وانتقل المقدم هانى عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وعقب ضبط المشكو في حقه، تبين انه في العقد السابع من عمره، ويعمل في السوبر ماركت.



وعقب تقنين الإجراءات نفى المشكو في حقه معرفته بالواقعة قائلا: "البنات زي بناتى بالظبط"، معللا انه يقوم بـ "الطبطبة" على أكتافهم مثل أولاده فكيف له كعجوز ان يتحرش بأطفال لا تتجاوز اعمارهم الخمس والست سنوات.



تحرر المحضر اللازم وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بعرضه على النيابة العامة.

