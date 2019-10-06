اللعبة الصفرية.. جمال الكشكي: جماعة الإخوان ترقص الرقصة الأخيرة.. فيديو

قال جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن جماعة الإخوان ترقص الرقصة الأخيرة، لافتًا إلى أن المشهد الحاصل يمثل اللعبة الصفرية للجماعة مع الدولة المصرية.



وأضاف جمال الكشكي، في حواره على فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك عناصر كثيرة في المعادلة لا يريدون لمصر الاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الجماعة وظيفتها الأساسية التخطيط للتخريب والفوضى عبر التاريخ.



وأشار رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إلى أن ضرب العراق يعتبر هدف تكتيكي وضرب السعودية هدف إستراتيجي وضرب مصر يعتبر الجائزة الكبرى منذ 2002، مؤكدًا على ضرورة استدعاء روح أكتوبر لإنقاذ الإقليم مما يحاك له.