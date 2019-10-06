خبير: مصر وجهت صفعة لـ أردوغان وأجهضت مخططاته في ثورة 30 يونيو.. فيديو

قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر مستهدفة من تركيا ورئيسها أردوغان، مضيفا:" سياسة اردوغان لا تحظى بتوافق داخل تركيا والأتراك يحملون أردوغان مسؤولية التدهور داخل تركيا ".



وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر مستهدفة من أردوغان أن مصر أجهضت مشروع أردوغان لدعم وصول تيارات الإسلام السياسي إلى السلطة، ولكن هذا المشروع أجهض في ثورة الثلاثين من يونيو وإسقاط حكم الإخوان وكانت تلك الضربة القاسمة التي على أثرها انهار الإخوان.



وتابع بشير عبد الفتاح:" ووجه الرئيس السيسي ضربة على أردوغان بوجود حالة من التلاحم بين الجيش والشعب، وفي ظل محاربة مصر للإرهاب يتعافى الاقتصاد، ولكن الاقتصاد التركي ينهار".



وأكمل بشير عبد الفتاح:" تركيا دولة فقيرة في مصادر الطاقة وتستورد 95 % من الطاقة وكان شرق المتوسط هو الحلم والأمل، ولكن مصر انتزعت الممر الاستراتيجي للغاز في المنطقة بعد ترسيم الحدود".

