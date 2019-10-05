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فن

في ذكرى ميلاده.. حقيقة زواج ماهر عصام واعتداء بلطجية عليه قبل رحيله

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:37 م
ماهر عصام
ماهر عصام
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سعيد فراج
يحل اليوم السبت 5 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1979، ورحل يوم 17 يونيو عام 2018 الماضي، دخل مجال الفن على يد المخرج يوسف شاهين وهو في العاشرة من عمره وترك الحياة مبكرا.

وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة زواجه من فتاة بـ شبرا، واعتداء بلطجية عليه، قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج «بني أدم شو» الذي يقدمه الفنان أحمد آدم، على قناة «الحياة» الفضائية، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015.

ونفى ماهر عصام، خلال لقائه مع أحمد آدم، الشائعات التي ترددت في ذات الوقت بأنه متزوج من فتاة من شبرا، وأنها أرسلت إليه بلطجية لتضربه في بيته، مؤكدا أن كل ما تردد كان مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وتابع الفنان: "اغمي علي 3 ساعات والناس طلعوني متزوج؛ أمال لو فضلت يومين كان عيالي دخلوا الجامعة، إيه ده اختصار للزمن"، مضيفا أنه كان يعرف الأخبار عن طريق أصدقائه.
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