Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 20 فلسطينيا بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم /السبت/، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر (50 عاما)، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله.

وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، المكون من طابقين، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.
Advertisements

ترشيحاتنا

رغم الفوز بخماسية.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجميع بسبب توقيت إقامة مباراة الأهلي وأسوان

تعرف على حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه أمام ليستر سيتي

بسام راضي يكشف الهدف من نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد خماسية أسوان

بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع

بالشعر الكيرلي.. نسمة محجوب تستعرض جمالها فى 4 إطلالات. . أيهم أجمل