اللواء محمد إبراهيم: السيسي اتخذ موقفين في غاية الأهمية لحل أزمة سد النهضة

قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفين فى غاية الأهمية تجاه أزمة سد النهضة.



وتابع محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "الموقف الاول كان فى الجمعية العامة منذ أيام بنيويورك وأكد أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبى لم تسفر عن شيء وطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل الأزمة، والموقف الثانى كان فى تصريحات اليوم عبر حسابه الرسمى عبر موقع تويتر التى قال فيها إن مصر بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية لمصر".



وأكمل إبراهيم: "قضية مياه النيل بالنسبة لمصر هى قضية أمن قومى أو كما عبر الرئيس السيسي هى قضية حياة".