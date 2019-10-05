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مرأة

بالشعر الكيرلي.. نسمة محجوب تستعرض جمالها فى 4 إطلالات. . أيهم أجمل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:48 م
نسمة محجوب
نسمة محجوب
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نسمة محجوب، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، خلال تواجدها في أحد الحفلات التي تحيها.

وظهرت نسمة محجوب ،فى ٤ اطلالات مختلفة تسأل جمهورها عن الاجمل،حيث ارتدت فى بعض الصور فساتين باللون الفضي، والاسود فى الذهبي، والابيض.

ورفعت نسمة محجوب شعرها منسدلا عبر أكتافها، حيث تركته بشكل كيرلي مميز للغاية.

واختارت نسمة محجوب بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فاختارت اللون الاخضر كحلا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وأبرزت وجنتيها بأحمر الخدود باللون البني.
بالشعر الكيرلي.. نسمة محجوب تستعرض جمالها فى 4 إطلالات. . أيهم أجمل
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