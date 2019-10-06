بيت الأمة يدشن المحطة الثانية لـ الوفد مع المرأة.. أبو شقة: نريد تمثيلا مشرفا للنساء في البرلمان.. ويرد على المتربصين بمصر

رئيس الوفد للمتربصين بالدولة: خسئتم.. إرادة المصريين تحطم محاولاتكم

أبو شقة: نريد تمثيلا مشرفا للمرأة الوفدية في البرلمان

الوفد يدشن المحطة الثانية لمبادرة مع المرأة في بورسعيد

دشن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الحزبوجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة قوية للمتربصين بالدولة المصرية، قائلا: "خسئتم فإرادة المصريين صخرة حطمت وستتحطم عليها أي محاولات للنيل من الدولة المصرية".ونوه "أبو شقة" بأن تلك الحروب تعتمد على تصدير الإرهاب والحرب الاقتصادية والفتن والدسائس والشائعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وهي السوشيال ميديا.ودعا "أبو شقة" الشعب المصري إلى الوعي بأن حروب الجيل الرابع تستهدف إسقاط الدولة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية.وطالب "أبو شقة" بتخصيص وسائل إعلام بجميع لغات العالم لتصدر المعلومات الحقيقية عن الدولة المصرية، وأن تكون هناك مواجهات حقيقية لأي مشكلات.كما طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، الشعب المصري إلى اليقظة لأن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع، وعدم الاستماع للشائعات والفتن.وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر تمر بفترة حرجة تحتاج منا جميعا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا أن نكون يقظين لأن الدولة تواجه أشرس حروب الجيل الرابع التي تقوم على إسقاط مؤسسات ودول دون إطلاق طلقة.وأكد رئيس حزب الوفد، أن الحزب السياسي يجب أن يكون له تواجد حقيقي في الشارع السياسي ويكون جاهزا لخوض أي انتخابات في أي وقت، قائلا: "لذلك كان هدفي منذ أن تم تشريفي برئاسة الحزب بأن نكون أمام حزب وفد قوي ومن هنا كنا أمام مبادرات عدة ترمي لتحقيق هذا الهدف".وأضاف "أبو شقة" أن الحزب قام بتدشين مبادرة الوفد مع مسئول التي تؤكد على قمة الديمقراطية وفتح الوفد أبوابه لجميع المواطنين ليكون في مواجهة مع المسئول وهذه المبادرة حققت نجاح كبير ومبادرة الوفد مع الشباب والوفد مع الرياضة والوفد مع الإعلام وجميعها حققت نجاحا كبيرا.وأكد رئيس الوفد أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة وتواجد قوي لحزب الوفد في جميع الاستحقاقات الانتخابية، قائلا: "لم أرض بغير تمثيل مشرف لحزب الوفد أعرق الأحزاب السياسية في جميع الاستحقاقات الانتخابية".كما طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتمثيل مشرف للمرأة المصرية عامة والوفدية خاصة في الاستحقاقات الانتخابية سواء المجالس المحلية أو مجلسي النواب والشيوخ خاصة أنها أمام استحقاق دستوري بألا يقل تمثيلها على 25 في المئة.وأشار "أبو شقة" إلى أنه تصدى بقوة لمطالبات تقليل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة، موضحا أنه كان يطالب بنسبة أعلى من ذلك.وطالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتمثيل مشرف للمرأة المصرية عامة والوفدية خاصة في الاستحقاقات الانتخابية سواء المجالس المحلية أو مجلسي النواب والشيوخ خاصة أنها أمام استحقاق دستوري بألا يقل تمثيلها على 25 في المئة.وأشار "أبو شقة" إلى أنه تصدى بقوة لمطالبات تقليل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة، موضحا أنه كان يطالب بنسبة أعلى من ذلك.وأوضح "أبو شقة" أن تاريخ المرأة المصرية مشرف لأنها وقفت إلى جانب الرجل في ثورة 1919 واستشهدت في تلك الثورة، مشيرا إلى أن سيدات الوفد الرائدات صفية زغلول وهدى شعراوي أثبتن جدارة فائقة، وأن المرأة حققت نجاحا في جميع المجالات على مر التاريخ.من حانبه قدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس مبادرة الوفد مع المرأة، نائب رئيس حزب الوفد، التحية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، التي أكدت بسالة وشجاعة الجندي المصري، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد ستظل هي المدينة الباسلة التي تخرج منها شباب مُحب للوطن ضحى بروحه ونفسه فداءً لمصر مشددًا على أن الوفد سيظل هو ضمير الأمة، بتاريخ 100 عام من الكفاح، حيث زالت دول وقامت دول وكذلك أحزاب، ولكن بقي الوفد.ووجه "الهضيبي" التحية لرجال الشرطة المصرية، وكذلك درة حزب الوفد الذي يمن عليه الله بكل فترة بسيدة بداية من صفية زغلول وهدى شعراوي وكاميليا شكري، وحتى الدكتورة أميرة أبوشقة.وروى "الهضيبي" قصة شابين التقى بهما على الطريق أثناء الحضور للمؤتمر وسألاه عن كيفية اختيار رئيس حزب الوفد، فكان ردي أنه منذ 100 عام الوفديون اختاروا سعد باشا زغلول ولم يكن أكثر مالًا ولم يكن أكثر ثقافة وعلمًا ولم يكن علمًا بالاقتصاد، فقد كان أحمد لطفي وعلي شعراوي وعلي ماهر، ولكن لأنه كان يخرج من نبض الشعب، يجمع الجميع حوله وقال العقاد في سعد زغلول إنه الرجل الوحيد في العالم الذي لم يأت قبل قط ولم يأت بعد قط، ولكنه جاء في وقت مناسب.