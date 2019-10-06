متخصص في الشأن التركي: أردوغان أصيب بـ لوسة وانهار حلمه بتكوين الخلافة العثمانية

قال مجدي بكير الكاتب المتخصص في الشأن التركي، إن أردوغان تلقى إنذارا داخليا بخسارته في انتخابات البلدية، وخسارة أسطنبول اظهرت للمرة الأولى قدرة المعارضة التركية على إنهاء حكم أردوغان بعد توحيد صفوفها.



وأضاف مجدي بكير في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أردوغان أصيب بـ لوسة وكل ما كان يخطط لتنفيذه كي يكون الخليفة العثماني انهارت مع دعمه لجماعة الإخوان".



وتابع مجدي بكير:" أردوغان فشل اقتصاديا ونجحت مصر بتخطيط متميز أن تكون محورا لتجارة وتداول الغاز في المنطقة"، مضيفا:" أردوغان لديه مشاكل كثيرة في الداخل التركي، وكافة علاقات أردوغان الخارجية منهارة ولا وفاق فيها".



