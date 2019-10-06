حوادث وضحايا.. زوج يمزق جسد محامي مطلقته لحصوله على الحكم ويتهمهما بـ الزنا.. حادث مأساوى.. خلافات «جوز الأم» تدفع طفلاً للانتحار بالغربية

قصة 4 شباب خطفهم الموت ببحر سيف بالمنوفية

التحريات: خلافات بين الزوجين دفعت الطفل الى دخول فى حالة نفسية سيئة





اعتدى زوج على محام فى مدينة المحلة بمحافظة الغربية بالضرب والأسلحة البيضاء أثناء سيره بشوارع عزبة حمد احتجاجا على حصول المحامى المجنى عليه على حكم خلع من محكمة الأسرة لصالح زوجته.





تم نقل المجنى عليه الى المستشفى لتلقى العلاج.





تبين من التحريات ان المحامى اصيب بكدمات بالوجه وجروح سطحية قطعية بالوجه والرأس، وتم نقله الى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافه.





تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أحد المحامين يدعي " أمير .م " تعرض للضرب المبرح وإصابات بالوجه والرأس على يد مطلق سيدة موكلة لدي مكتبه واتهامه له بممارسة الرذيلة والزنا معها مما أحدث له إصابات خطيرة باليد اليمني والوجه والرأس.





وأضاف المحامي فى بلاغه أن سبب الاعتداء عليه ان هذا الشاب يمنع المحامين من التعامل مع موكلته حتى لا تستطيع ان تأخذ حقها وحق أولادها، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





كما قرر رئيس نيابة قسم ثالث المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء من تشريح ودفن جثة طفل فى العقد الأول من عمره - ألقي بنفسه من الطابق الثالث بمنزل عائلته بسبب خلافات زوجية - وتسليم الجثمان الى أسرته لدفنه.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث باحد المنازل بمنطقة الوراقه دائرة القسم.





تم اخطار اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود والرائد محمد البرلسي مفتش فرع البحث الجنائي وبالانتقال الى مكان الحادث تم العثور على جثة الطفل حسام .ا 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائي عقب إلقاء نفسه من الطابق الثالث هربا من أمه وزوجها نتيجة خلافات زوجية.





وكشفت تحريات النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة أن خلافات بين الزوجين دفعت الطفل الى دخول فى حالة نفسية سيئة دفعته الى القاء نفسه من الطابق الثالث نظرا لكثرة الخلافات الزوجية بين أمه وزوجها.





وقام الطب الشرعي بتشريح الجثة وتسليمها الى ذويه ودفنه بعدما تبين اختلال توازنه وسقوطه سهوا حال جلوسه على شرفة الطابق الثالث بمنزل عائلته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح ودفن الجثة .





فيما لم يكن يتخيل شباب قرية اصطباري التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية أن أبواب قبورهم أقرب إليهم من أبواب الجامعة التي طالما حلموا الالتحاق بها ، وكانوا يعدون انفسهم ويجهزون ملابسهم لبدء عامهم الدراسي الاول بالجامعة فعكف الأصدقاء الخمسة بضعة ايام علي السفر للقاهرة لشراء ملابسهم الجديدة للجامعة وتجهيز أدواتهم الخاصة بالجامعة كل حسب تخصصه ، ولكن القدر كان أسرع من ان يمهلهم لبدء عامهم الدراسي الجديد ليلقوا حتفهم غرقا ببحر سيف ويتم استخراج جثثهم وسط حالة من الذهول والبكاء المتواصل لكل أبناء القرية.





واقعة أليمة استفاق عليها أهالي قرية اصطبارى فمع اقتراب الشمس على الغروب وبدء الفلاحين للانصراف لمنازلهم فوجءوا بحالة من القلق والخوف تعم القرية ولوحظت علامات الخوف علي وجوه بعض الأهالي وتبين سرعة السيارات داخل القرية تحمل بعض الأهالي ويخرجوا تجاه بحر سيف وفي هذه اللحظة تساءل الأهالي ليستطلعوا الأمر ليخبرهم أحد أبناء القرية ان سيارة ملاكي سقطت ببحر سيف وبها بعض الشباب وتدور الشكوك على أنهم من أبناء القرية، وهنا انطلق أبناء القرية جميعا رجالا ونساء والخوف يتملك ملامحهم تجاه بحر سيف ليتفاجأ بسقوط سيارة في البحر والأهالي يحاولون استخراجها من المياه وتم استدعاء بعض المعدات الثقيلة لإخراج السيارة من المياه.





ومع لحظة استخراجها من المياه شوهد بها بعض الشباب وقد فارقوا الحياة وهنا عم المكان صراخ ونحيب من الأهالي بدرجة مخيفة واصوات صراخ النساء تخترق الآذان لتشعر بحالة شديدة من الخوف وعدم الاطمئنان ورائحة الموت تحيط بالمكان.



