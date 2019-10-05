هاني زكريا يتخطي المليون مشاهدة بـ هتتحمل

حقق المطرب الشاب هاني زكريا بأحدث أغانيه المصورة "هتتحمل" الحاجز المليون مشاهدة وذلك بعد طرحها بأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



الأغنية، من كلمات حسام سعيد وألحان سهل وتوزيع موسيقى أحمد أمين وأخرجه معتز خليل.



يشار إلي أن "زكريا" يستعد من طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أنا مكمل"، ومن المفترض تصويرها في لبنان خلال الفترة المقبلة وستطرح الشهر المقبل.

