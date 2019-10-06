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خبير إستراتيجى يكشف بالأرقام تأثير سد النهضة على مصر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:12 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
قال الواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على أزمة سد النهضة أننا أمام أزمة حقيقية في سد النهضة، تتمثل في تأثر الكهرباء وتضرر مليوني مزارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أوفقًا لخطة الحكومة الإثيوبية سيتم بدء تشغيل سد النهضة خلال عام 2022، موضحًا أنه وفقًا لرؤية أديس أبابا فإن مصر ستفقد سنويًا ما بين 9 إلى 15 مليار متر مكعب من حصتها.

وأوضح الخبير الإستراتيجى أن مصر انتقلت من مربع المفاوضات إلى مربع أكثر أهمية يتمثل في الوساطة الدولية، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن.

ولفت اللواء محمد إبراهيم إلى أنه يجب الارتكاز على الموقف الأمريكي الذي يتفق مع رؤية مصر في مسألة سد النهضة، موضحا أن الحكومة المصرية تتحرك في إطار خطة متكاملة ترتكز على احترام القانون الدولي، واحترام حقوق جميع الأطراف.

واختتم حدثه قائلا إن مصر أمامها بديل جديد قد يتم بلورته خلال فترة وجيزة يتمثل في إفساح المجال أمام الوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة، وإن لم تنجح الوساطة سيكون لكل حادث حديث، باعتبارها قضية أمن قومي مصري، وحياة ووجود.
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