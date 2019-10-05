صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطى، صورة غريبة وجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بفستان غير متوقع.



وكانت هذه الصور أثناء تألق الفنانة الشابة مي الغيطي في إطلالة مختلفة على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت مي بفستان باللون الروز متعدد الطبقات من الشيفون، أشبه بفساتين نجمات هوليوود.

