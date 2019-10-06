اخبار البرلمان| تعرف على السيارات المقرر تطبيق قانون المرور الجديد عليها..طلب إحاطة بشأن المستبعدين من معاش تكافل وكرامة..ومطالب نيابية بزيادة رواتب المعلمين

قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1 % كان له تأثير على على البنوك بشكل كبير، خاصة وأن البنك المركزى هو الذي تتعامل معه كل البنوك بشكل مباشر، مما سينعكس بالإيجاب على المواطن.تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء المقبل، برئاسة د. علي عبد العال،رئيس مجلس النواب مناقشة 7 طلبات إحاطة وسؤالين موجهين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من عبد المنعم العليمي، ومجدي ملك، محمد محمد عباسي.تشهد الجلسة العامة للبرلمان بعد غدٍ الاثنين برئاسة د. علي عبد العال،رئيس مجلس النواب، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيد طعيمه (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بشأن " تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير".قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المعلم هو محور العملية التعليمية فهو الذي ينقل المعرفة للتلميذ ويبني عقله ويخلق منه رجلا صالحا يمكن الاعتماد عليه في المستقبل،قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك عددا من المطالب التى يجب أن تضعها الحكومة فى الاعتبار أثناء إلقاء بيانها أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، منها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعد أبرز رسائل البرلمان للحكومة.أحال مجلس النواب، خلال افتتاح الانعقاد الخامس للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة للجان النوعية المختصة، لمناقشتها، تمهيدًا لإصدارها خلال دور الانعقاد الجاري.أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلّت في إصدار عدد من القرارات الخاصة بإنشاء 19 غرفة صناعية، مؤكدًا أنها تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة في المجتمع.