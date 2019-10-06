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توك شو

التنمر يحرم طفلا من الالتحاق بالحضانة .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:09 ص
الطفل أدم
الطفل أدم
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قسم التوك شو
قالت نجلاء إبراهيم والدة الطفل آدم الذي تعرض لحملة من التنمر والمطرود من الحضانة، إن الطفل كان يعاني من ميكروب في الدم أدى إلى تساقط الشعر.

وأضافت نجلاء إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة " DMC” أن الطفل تعافى من المرض ولكن هناك تأخر في إطالة الشعر من جديد، لافتة إلى أن الحضانة تعاملوا معه بكل ذوق واحترام.

وأشارت نجلاء إبراهيم، إلى تلقيها مكالمة هاتفية من مديرة الحضانة لضرورة الحضور لإقناعها على ضرورة ترك الطفل أدم الحضانة قائلة "ابنك مريض ولازم يقعد في البيت، وانا صليت استخارة وعلى أساسها اتخذت قرار إبعاد آدم عن الحضانة ".

وأكدت نجلاء إبراهيم، أنها حاولت بشتى الطرق لإقناعها على إبقاء الطفل في الحضانة ووضع إقرار انها المسؤولة عن أي مخاطر تواجه الطفل.

ومن جانبها قالت صباح إسماعيل مديرة حضانة الطفل آدم، إن الطفل منذ مشاركته في الحضانة أكثر الطلاب تعلقًا بالجميع، مؤكدة أنها استشارت دكتور متخصصا، وشرحت له طبيعة الطفل فقال لها " الطفل ده ازاي يخرج من البيت".

وأوضحت مديرة الحضانة، أنها اقترحت على والدة الطفل الإعتناء بالطفل ورعايته لحين إنتهاء موسم تقلبات المناخ ، مشيرة إلى أن والدة الطفل أخبرتها ان الطفل مريض بالسرطان لترد عليها قائلة " الحضانة حضنته و احنا كلنا شغالين عنده" لافتة أن شكل الطفل لم يؤثر عليه في التعامل مع اصدقائه في الحضانة.

ومن خلالها نفت والدة الطفل أدم عن إخبار مديرة الحضانة بأن الطفل مريض بالسرطان، أو أي من هذا الكلام وعند إخبارها أنها ستعرض الطفل على دكتور مختص ردت عليها قائلة " مش هستني انك توديه لدكتور".
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