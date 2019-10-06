محاكمات فى يوم.. المشدد 5 سنوات لـ سايس لحيازته ألف قرص مخدر في السلام.. إحالة مسجل خطر للجنايات لحيازته مواد مخدرة في المرج

المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج الهيروين

21 يناير نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد



عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل " سايس جراج " بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لاتهامه بحيازة ألف قرص مخدر، بقصد الإتجار في منطقة السلام.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " و.ع" وشهرته "سيد"، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى ترويج واتجار الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من ألف قرص مخدر.



وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بالعقوبة المتقدمة.



كما أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة عاطل "مسجل شقى خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، متخذا من دائرة قسم.



أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى "ح.س"، 31 سنة، مسجل شقي خطر وبحوزته 600 جرام من مخدر الهيروين، وذلك أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 800 جنيه، وهاتف محمول.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة والتي بدورها إحالته إلى الجنايات.



كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد بالمطرية.



تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "أ.م" وشهرته عربى 40 سنة بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " أ.ح " عاطل 44 سنة، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم النهضة مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة.



وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 900 جرام من مخدر الهيروين "، مستقلا سيارة كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها المتقدم.



فيما حددت محكمة النقض جلسة 21 يناير المقبل، لنظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.



وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة ١٨ متهما بالسجن المؤبد، و٤١ آخرين بالسجن المشدد ١٥ عاما، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت ٦ متهمين "أحداث" بالسجن ٥ سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.



وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.