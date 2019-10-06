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محافظات

60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:14 ص
60 صورة من داخل سرادق
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ينشر " صدى البلد " 60 صورة من داخل سرادق عزاء والد الكابتن سيد معوض مدرب منتخب مصر ونجم النادى الأهلى السابق العزاء فى السرادق الذى أقيم فى شارع المدارس بمدينة الفيوم بالقرب من منزل الأسرة مساء اليوم السبت .

كانت الاسرة قد قامت بتشييع جنازة الفقيد مساء الجمعة عقب صلاة العشاء من مسجد قايتباى وتم مواراة الجثمان الثرى فى مقابر الأسرة بمدينة الفيوم.

حرص الكابتن رمضان السيد نجم مصر والنادى الأهلى السابق ووالد زوجة الكابتن سيد معوض والكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب والنادى الأهلى السابق على التواجد فى السرادق وتقبل العزاء.

كما حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الكابتن حسام البدرى المدير الفنى والكابتن طارق مصطفى المدرب العام والكابتن محمد بركات مدير المنتخب والكابتن أيمن طاهر على تقديم العزاء عصر اليوم كما حضر الى السرادق الكابتن أحمد حسن نجم مصر السابق .

وتواجد رياضيو الفيوم وعلى رأسهم الكابتن كمال عبد ربه وعصام خير الله وجميل صبحى ومحمد مصطفى وأحمد عبد العزيز نجوم نادى الفيوم وسيد الشورة حكم الكرة السابق وأشرف معوض رئيس مجلس ادارة نادى الساحة الشعبية على التواجد فى السرادق واستقبال المعزين .
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
60 صورة من داخل سرادق عزاء والد سيد معوض بالفيوم
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