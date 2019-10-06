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تعرف على دور الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل إبان حرب أكتوبر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
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هاني حسين
قال محمد ضيف كبير مذيعي الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل وقت الحرب، إن دور الإذاعة العبرية الموجهة كان مهم في وقت الحرب والسلام، مضيفا:" في البرنامج العبري كنا نبحث عن أي وسيلة للتعرف على مدى وضوح الإستماع في إسرائيل لنا".

وأضاف محمد ضيف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الإسرائيليين كانوا يتابعون الإذاعة العبرية الموجهة من القاهرة بـ كثافة اثناء حرب اكتوبر 1973".

وتابع محمد ضيف:" حصلنا على تأكيد بأنه هناك اعدادا كثيرة من الإسرائيليين الذين كانوا يتابعوننا وقت الحرب للتعرف على آخر المعلومات عن الحرب".

وأكمل محمد ضيف:" قبل حرب أكتوبر كان نبث اخبار عن حالة الإسترخاء واخبار إجازات الضباط لإيهام العدو بأن مصر لن تخوض حرب على الإطلاق".
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