تعرف على دور الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل إبان حرب أكتوبر.. فيديو

قال محمد ضيف كبير مذيعي الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل وقت الحرب، إن دور الإذاعة العبرية الموجهة كان مهم في وقت الحرب والسلام، مضيفا:" في البرنامج العبري كنا نبحث عن أي وسيلة للتعرف على مدى وضوح الإستماع في إسرائيل لنا".
وأضاف محمد ضيف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الإسرائيليين كانوا يتابعون الإذاعة العبرية الموجهة من القاهرة بـ كثافة اثناء حرب اكتوبر 1973".
وتابع محمد ضيف:" حصلنا على تأكيد بأنه هناك اعدادا كثيرة من الإسرائيليين الذين كانوا يتابعوننا وقت الحرب للتعرف على آخر المعلومات عن الحرب".
وأكمل محمد ضيف:" قبل حرب أكتوبر كان نبث اخبار عن حالة الإسترخاء واخبار إجازات الضباط لإيهام العدو بأن مصر لن تخوض حرب على الإطلاق".
وأضاف محمد ضيف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الإسرائيليين كانوا يتابعون الإذاعة العبرية الموجهة من القاهرة بـ كثافة اثناء حرب اكتوبر 1973".
وتابع محمد ضيف:" حصلنا على تأكيد بأنه هناك اعدادا كثيرة من الإسرائيليين الذين كانوا يتابعوننا وقت الحرب للتعرف على آخر المعلومات عن الحرب".
وأكمل محمد ضيف:" قبل حرب أكتوبر كان نبث اخبار عن حالة الإسترخاء واخبار إجازات الضباط لإيهام العدو بأن مصر لن تخوض حرب على الإطلاق".