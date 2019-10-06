لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور تكشف ظهور الفنانة ليلي علوى والمطرب سميرة سعيد بنفس الفستان.



وظهرت الفنانة ليلى علوى بالفستان أحمر طويل فى مهرجان الجونة، وتألقت أيضا الفنانة سميرة سعيد بنفس الإطلالة خلال ظهورها فى برنامج ذا فويس.



وبلغ ثمن هذا الفستان ٣٠ ألف جنيه مصرى وهو ما اعتبره البعض غالى الثمن.