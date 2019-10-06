شاهد.. بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة في أكتوبر 1973 باللغة العبرية

ألقى محمد ضيف كبير مذيعي الإذاعة العبرية الموجهة لإسرائيل وقت الحرب، أجزاء من بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إبان حرب أكتوبر 1973 باللغة العبرية.



وقال محمد ضيف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "لم نكن نعلم بتوقيت الحرب وكان بمثابة مفاجأة كبيرة لنا ولكننا شعرنا بسعادة كبيرة بإعلان الحرب على إسرائيل".



وأضاف محمد ضيف: "حصلت على البيان الأول في الساعة 1.35 يوم 6 أكتوبر 1973 وقمت بإلقائه باللغة العبرية، ثم البيان في الثاني في الساعة 2.05 ظهرا ، وتوالت البيانات".