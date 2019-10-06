أخبار الفن .. متسابقة على كرسى متحرك تبكى ذا فويس .. وخطف واعتداء على إنجى خورى والمتهم أدم .. أول ظهور لأسرة خالد صالح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
متسابقة على كرسى متحرك تتسبب فى بكاء لجنة تحكيم ذا فويس .. فيديو
تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
نشرت الفنانة ريم البارودي عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه مع زينة بعيد ميلاد ابنيها زين وعز.
بعد خلعها الحجاب.. شهيرة ترد بقوة على منتقديها بسبب الباروكة
تعرضت كل من الفنانتين شهيرة وسهير رمزى الى هجوم شرس عبر السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها فى احدى المناسبات يرتدين شعر صناعى "باروكة" وذلك بعد ان قررا خلع الحجاب منذ عام تقريبا.
مخدرات وخطف واعتداء.. القصة الكاملة لـ خناقة انجى خوري وآدم
أثارت الفنانة إنجى خورى جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بسبب الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام توضح فيها تعرضها الى الضرب والتعدى من جانب المطرب ادم، مؤكدة انه تم اختطافها من قبل المطرب الشهير وضربها والاعتداء عليها جسديا.
حرب كلامية بين سوزان نجم الدين وباسم ياخور.. زرع الفتن بين فناني سوريا.. فيديو
نشب خلاف حاد بين الفنانة السورية سوزان نجم الدين وموطنها الفنان باسم ياخور بسبب استضافتها فى برنامجه "اكلناها" والذى يدعى بأنه لم يوجه الدعوة إلى سوزان من أجل الظهور فى البرنامج.
أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد
نشر الفنان احمد خالد صالح نجل الفنان الراحل صورة لاسرته مع شقيقته ووالدته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى حفل تخرج شقيقته.
شاهد.. لحظة تعرض فنان شهير للإغماء وسقوطه على المسرح
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنان اللبنانى وديع الشيخ أثناء حفله الذى اقيم أمس الجمعة فى بيروت وهو يتعرض لفقدان الوعى ويسقط ارضا بعد تعرضه للاغماء.
متسابقة على كرسى متحرك تتسبب فى بكاء لجنة تحكيم ذا فويس .. فيديو
تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور
نشرت الفنانة ريم البارودي عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه مع زينة بعيد ميلاد ابنيها زين وعز.
بعد خلعها الحجاب.. شهيرة ترد بقوة على منتقديها بسبب الباروكة
تعرضت كل من الفنانتين شهيرة وسهير رمزى الى هجوم شرس عبر السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها فى احدى المناسبات يرتدين شعر صناعى "باروكة" وذلك بعد ان قررا خلع الحجاب منذ عام تقريبا.
مخدرات وخطف واعتداء.. القصة الكاملة لـ خناقة انجى خوري وآدم
أثارت الفنانة إنجى خورى جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بسبب الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام توضح فيها تعرضها الى الضرب والتعدى من جانب المطرب ادم، مؤكدة انه تم اختطافها من قبل المطرب الشهير وضربها والاعتداء عليها جسديا.
حرب كلامية بين سوزان نجم الدين وباسم ياخور.. زرع الفتن بين فناني سوريا.. فيديو
نشب خلاف حاد بين الفنانة السورية سوزان نجم الدين وموطنها الفنان باسم ياخور بسبب استضافتها فى برنامجه "اكلناها" والذى يدعى بأنه لم يوجه الدعوة إلى سوزان من أجل الظهور فى البرنامج.
أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد
نشر الفنان احمد خالد صالح نجل الفنان الراحل صورة لاسرته مع شقيقته ووالدته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى حفل تخرج شقيقته.
شاهد.. لحظة تعرض فنان شهير للإغماء وسقوطه على المسرح
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنان اللبنانى وديع الشيخ أثناء حفله الذى اقيم أمس الجمعة فى بيروت وهو يتعرض لفقدان الوعى ويسقط ارضا بعد تعرضه للاغماء.