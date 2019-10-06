أخبار الفن .. متسابقة على كرسى متحرك تبكى ذا فويس .. وخطف واعتداء على إنجى خورى والمتهم أدم .. أول ظهور لأسرة خالد صالح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.نشرت الفنانة ريم البارودي عدد من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه مع زينة بعيد ميلاد ابنيها زين وعز.تعرضت كل من الفنانتين شهيرة وسهير رمزى الى هجوم شرس عبر السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها فى احدى المناسبات يرتدين شعر صناعى "باروكة" وذلك بعد ان قررا خلع الحجاب منذ عام تقريبا.أثارت الفنانة إنجى خورى جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بسبب الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام توضح فيها تعرضها الى الضرب والتعدى من جانب المطرب ادم، مؤكدة انه تم اختطافها من قبل المطرب الشهير وضربها والاعتداء عليها جسديا.نشب خلاف حاد بين الفنانة السورية سوزان نجم الدين وموطنها الفنان باسم ياخور بسبب استضافتها فى برنامجه "اكلناها" والذى يدعى بأنه لم يوجه الدعوة إلى سوزان من أجل الظهور فى البرنامج.نشر الفنان احمد خالد صالح نجل الفنان الراحل صورة لاسرته مع شقيقته ووالدته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى حفل تخرج شقيقته.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنان اللبنانى وديع الشيخ أثناء حفله الذى اقيم أمس الجمعة فى بيروت وهو يتعرض لفقدان الوعى ويسقط ارضا بعد تعرضه للاغماء.