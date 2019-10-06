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رياضة

طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
صلاح ويورجن كلوب
صلاح ويورجن كلوب
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ريهام بكير
أعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن غضبه الشديد لما تعرض له المصري محمد صلاح من إصابة خلال المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه ليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز علق كلوب عن إصابة محمد صلاح: "إنه يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدًا، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية".

وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثرًا بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.

وتابع غاضبا: "تدخل حمزة شودري على صلاح لا أفهمه حقًا، كان التدخل من هذا الحجم خطيرًا، كيف حصل على بطاقة صفراء فقط؟ كان يستحق البطاقة الحمراء.

وبفوزه على ليستر سيتي2-1، حافظ ليفربول على مسيرته الرائعة في البريميرليج هذا الموسم بثماني انتصارات من أصل 8 ممكنة ليحافظ على صدارته للدوري.
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