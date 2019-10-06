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رياضة

استعدادا لمباراة بتسوانا.. وصول أول المحترفين إلى معسكر منتخب مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي، ضمت القائمة ١٩ لاعبا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

وأفادت تقارير صحفية بوصول أحمد حجازي مدافع نادي وست برومتش ألبيون، إلى القاهرة، استعدادًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ومن المفترض أن يبدأ المعسكر يوم الإثنين المقبل على أن ينضم باقي المحترفين في الساعات المقبلة.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتى يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.
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