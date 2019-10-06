عمرو أديب يطالب وزير الاتصالات بـ التدخل لحل أزمة صفحات جريدة الفجر

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على حذف "فيس بوك" الصفحات الرسمية لـ"جريدة الفجر"، إن موقع التواصل الاجتماعي برر غلقه لصفحات الموقع بأنها تهاجم قطر وتركيا، معقبا: "نعم بنهاجم قطر وتركيا".



وتساءل عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "طب الناس اللي كانت بتحرض على البلد سايبنهم ليه.. والناس اللي كانت بتطالب أنهم يولعوا في البلد سايبنيهم ليه.. يعني إيه تحريض ضد تركيا وقطر".



وأضاف عمرو أديب، منفعلا: "هو الفيسبوك مصاب بالعمي، ولا مش بيشوف غير الفلوس.. طب قولوا بيدفعوا كام"، وسخر قائلا: "طب الفيسبوك بيقفل الفجر الرياضي ليه.. أدمن الصفحة زملكاوي مثلا"، مطالبا وزير الاتصالات باتخاذ موقف واضح تجاه سياسة فيسبوك.



وأضحت مؤسسة الفجر، للصحافة والطباعة والنشر في بيان رسمي لها، ملابسات إغلاق صفحاتها على فيسبوك، حيث شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع فيسبوك (الفجر والفجر الرياضي والفجر الفني)، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.



وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث.



ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.



وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين، وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الفجر" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد.



وتعمل "الفجر" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.