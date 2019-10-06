لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

فجر حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق وصاحب الـ 35 عامًا مفاجأة بشأن اعتزاله كرة القدم.



وقال ياسر المحمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "لم أعتزل كرة القدم حتى الآن مثلما يردد البعض، وادي دجلة لم تكن خطوتي النهائية في الملاعب".



وأضاف "وادي دجلة كانت آخر محطاتي في درجات الدوري الممتاز، مازلت امارس اللعبة ولكن في درجات أدنى من الأولى والثانية في بلجيكا".



وتابع: "وجودي في الملعب مهم ومش عارف ابعد عن المستطيل الاخضر نهائيًا، بكمل هوايتي لإني لعبت كرة علشان بحبها".



واختتم المحمدي تصريحاته: "بدأت اشوف اجيال صغيرة وبتعامل معاهم ووارد يكون ده تمهيد إني ادخل مجال التدريب في المستقبل".

