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أخبار العالم

وزير الإعلام السوداني: القوات المسلحة لها تاريخ من البطولات والتضحيات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية
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أ ش أ
أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن القوات المسلحة السودانية لها تاريخ من البطولات والتضحيات من أجل حماية البلاد من الفتن والحروب والأطماع الخارجية.

وأشار الوزير السوداني - خلال كلمته اليوم السبت، في الاحتفال باليوبيل الذهبي للدفعة (22) من الكلية الحربية السودانية - إلى التحام الثورة السودانية مع القوات المسلحة، لدفع البلاد إلى الأمام، وقال إنها ثورة قُدمت فيها تضحيات عسكرية ومدنية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن صالح قوله إن كثيرا من البلدان انجرفت ثوراتها إلى الحروب الأهلية، والصراعات الداخلية، وعدم الاستقرار.
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