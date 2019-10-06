اتفاق بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب

اتفقت الحكومة الأردنية مع نقابة المعلمين في البلاد مساء اليوم /السبت/ على إنهاء الإضراب ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين.



وذكرت وكالة (عمون) للأنباء الأردنية - التي أوردت النبأ - أن الاتفاق يقضي بمنح علاوة بقيمة 35% للمعلم المساعد، و34% للمعلم، ووعلاوة بقيمة 34% للمعلم الأول، والمعلم الخبير منحة بقيمة 33%.



كانت المحكمة الإدارية العليا في الأردن أصدرت، الأربعاء الماضي، قرارا بوقف إضراب المعلمين المستمر منذ 4 أسابيع، مشددةً على أن هذا القرار "نافذ بالحال، ويستلزم الاحترام".