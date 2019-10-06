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أخبار العالم

اتفاق بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
جانب من اضراب المعلمين
جانب من اضراب المعلمين في الأردن
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أ ش أ
اتفقت الحكومة الأردنية مع نقابة المعلمين في البلاد مساء اليوم /السبت/ على إنهاء الإضراب ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين.

وذكرت وكالة (عمون) للأنباء الأردنية - التي أوردت النبأ - أن الاتفاق يقضي بمنح علاوة بقيمة 35% للمعلم المساعد، و34% للمعلم، ووعلاوة بقيمة 34% للمعلم الأول، والمعلم الخبير منحة بقيمة 33%.

كانت المحكمة الإدارية العليا في الأردن أصدرت، الأربعاء الماضي، قرارا بوقف إضراب المعلمين المستمر منذ 4 أسابيع، مشددةً على أن هذا القرار "نافذ بالحال، ويستلزم الاحترام".
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