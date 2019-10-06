أخبار التوك شو .. بعد فشل مفاوضات سد النهضة .. أحمد موسى: السيسي أجهض محاولات الإخوان لنشر الفوضى.. فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
على طريقة بديع ومرسي.. الديهى: أردوغان مصاب بمرض خطير.. تفاصيل
عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة لـ ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشد السري لجماعة الإخوان الارهابية، ورجل إيران والشيعة القوي في تركيا، خلال احتفالية تأبين جمال خاشقجي، وهو يحتضن خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب الراحل.
ونوه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه لديه معلومات تشير إلى أن الرئيس التركي أردوغان، مصاب بالزهايمر، وينسى كثيرا من الأمور ما يتسبب له في العديد من المشكلات داخل الدولة.
مطالبات بـ محاكمة عمرو واكد بتهمة الخيانة العظمى.. تفاصيل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفنان عمرو واكد، سب الجيش المصري ، في ذكرى نصر أكتوبر، والإخواني بهجت صابر سب الشرطة المصرية ، معقبًا: "لا يستحقان أن أهاجمهما".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هؤلاء لا بد أن يعتقلوا ويحاكموا بتهمة الخيانة العظمي.
حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الجاسوس محمد مرسي إبّان حكم جماعة الإخوان الارهابية لمصر من أجل بحث ملف سد النهضة حضره مجموعة من الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية في مصر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مرسي كان يعتمد على ميليشيات ولا يعتمد على مؤسسات الدولة المصرية".
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أحمد موسى: السيسي أجهض محاولات الإخوان لنشر الفوضى
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه المواطن المصري مطالب بأن يكون لديه ثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها والرئيس عبدالفتاح السيسي في حل أزمة ملف سد النهضة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها يعملون بمنتهى القذارة لشحن الشعب المصري بسبب ملف سد النهضة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لدينا ثقة كبيرة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، والإخوان يحاولون شحن الشعب المصري بشأن ملف المياة وسد النهضة خاصة بعد فشل مفاوضات إنشاء السد ولكن الرئيس السيسي مستمر فى إجهاض أي محاولة إخوانية لنشر الفوضى".
وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون اليوم
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فيلم الممر سيعرض على قناة on e غدا لأول مرة في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرا إلى أن الفيلم يعرض حالة المصريين وقت الحرب، وماذا كان يدور بالشارع وقتها.
وأضاف وائل الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الفيلم تضمن معاناة وغضب المصريين بعد النكسة، وكذلك النكات التي كان يتداولها المصريين في هذا الوقت، مشيرا إلى حضور الفنان أحمد صلاح حسني، في تمام الساعة 9 مساء قبل عرض الفيلم.
تربة هشة.. خبير جيولوجي يفجر مفاجأة مدوية تؤدي لانهيار سد النهضة
قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترفض الاتفاق على سنوات ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن أثيوبيا ضربت بالاتفاقيات الدولية الثلاث والقانون الدولي عرض الحائط في ملف سد النهضة، و الاتفاقيات الثلاث تنص على مبدأ عدم الضرر وعدم إنشاء اي مشروع على نهر النيل إلا بعد التشاور .
وأكمل عباس شراقي:" السعة الحالية لسد النهضة 7 أضعاف السعة التي تم تحديدها، ولم نجد اي دراسة هندسية تؤكد سلامة السد، وهذا السد يشكل خطورة كبيرة في حال انهياره، لأن البيئة الأثيوبية بيئة هشة نتيجة التشققات بسبب الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم الهضبة الأثيوبية".
عمرو أديب يسخر من حلول أيمن نور لأزمة سد النهضة
عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو قديما للمعزول الراحل محمد مرسى أثناء حديثه عن سد النهضة عام 2012 ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان الارهابية.
ويقول المعزول محمد مرسى خلال الفيديو الذى عرضه عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" : "حصة مصر من المياه مش هتنقص بل هتزيد وهندعى ربنا يحل الأزمة".
ومن جانبه سخر عمرو أديب من حوار محمد مرسى قائلا: "بدعى بان الرئيس السيسى ميشغلش باله ويتفرج على الحلول العبقرية".
على طريقة بديع ومرسي.. الديهى: أردوغان مصاب بمرض خطير.. تفاصيل
عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة لـ ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشد السري لجماعة الإخوان الارهابية، ورجل إيران والشيعة القوي في تركيا، خلال احتفالية تأبين جمال خاشقجي، وهو يحتضن خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب الراحل.
ونوه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه لديه معلومات تشير إلى أن الرئيس التركي أردوغان، مصاب بالزهايمر، وينسى كثيرا من الأمور ما يتسبب له في العديد من المشكلات داخل الدولة.
مطالبات بـ محاكمة عمرو واكد بتهمة الخيانة العظمى.. تفاصيل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفنان عمرو واكد، سب الجيش المصري ، في ذكرى نصر أكتوبر، والإخواني بهجت صابر سب الشرطة المصرية ، معقبًا: "لا يستحقان أن أهاجمهما".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هؤلاء لا بد أن يعتقلوا ويحاكموا بتهمة الخيانة العظمي.
حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الجاسوس محمد مرسي إبّان حكم جماعة الإخوان الارهابية لمصر من أجل بحث ملف سد النهضة حضره مجموعة من الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية في مصر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مرسي كان يعتمد على ميليشيات ولا يعتمد على مؤسسات الدولة المصرية".
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أحمد موسى: السيسي أجهض محاولات الإخوان لنشر الفوضى
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه المواطن المصري مطالب بأن يكون لديه ثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها والرئيس عبدالفتاح السيسي في حل أزمة ملف سد النهضة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها يعملون بمنتهى القذارة لشحن الشعب المصري بسبب ملف سد النهضة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لدينا ثقة كبيرة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، والإخوان يحاولون شحن الشعب المصري بشأن ملف المياة وسد النهضة خاصة بعد فشل مفاوضات إنشاء السد ولكن الرئيس السيسي مستمر فى إجهاض أي محاولة إخوانية لنشر الفوضى".
وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون اليوم
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فيلم الممر سيعرض على قناة on e غدا لأول مرة في تمام الساعة العاشرة مساء، مشيرا إلى أن الفيلم يعرض حالة المصريين وقت الحرب، وماذا كان يدور بالشارع وقتها.
وأضاف وائل الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الفيلم تضمن معاناة وغضب المصريين بعد النكسة، وكذلك النكات التي كان يتداولها المصريين في هذا الوقت، مشيرا إلى حضور الفنان أحمد صلاح حسني، في تمام الساعة 9 مساء قبل عرض الفيلم.
تربة هشة.. خبير جيولوجي يفجر مفاجأة مدوية تؤدي لانهيار سد النهضة
قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترفض الاتفاق على سنوات ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن أثيوبيا ضربت بالاتفاقيات الدولية الثلاث والقانون الدولي عرض الحائط في ملف سد النهضة، و الاتفاقيات الثلاث تنص على مبدأ عدم الضرر وعدم إنشاء اي مشروع على نهر النيل إلا بعد التشاور .
وأكمل عباس شراقي:" السعة الحالية لسد النهضة 7 أضعاف السعة التي تم تحديدها، ولم نجد اي دراسة هندسية تؤكد سلامة السد، وهذا السد يشكل خطورة كبيرة في حال انهياره، لأن البيئة الأثيوبية بيئة هشة نتيجة التشققات بسبب الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم الهضبة الأثيوبية".
عمرو أديب يسخر من حلول أيمن نور لأزمة سد النهضة
عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو قديما للمعزول الراحل محمد مرسى أثناء حديثه عن سد النهضة عام 2012 ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان الارهابية.
ويقول المعزول محمد مرسى خلال الفيديو الذى عرضه عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" : "حصة مصر من المياه مش هتنقص بل هتزيد وهندعى ربنا يحل الأزمة".
ومن جانبه سخر عمرو أديب من حوار محمد مرسى قائلا: "بدعى بان الرئيس السيسى ميشغلش باله ويتفرج على الحلول العبقرية".