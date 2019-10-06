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أخبار العالم

خطأ كارثي من أردوغان يثير ضحك الحضور.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ارتكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطأ فادحا خلال خطاب له اليوم، واضطر وزير الدفاع خلوصي أكار إلى التدخل وتصحيحه.

قال أردوغان في خطابه مهنئا زعيم الحركة القومية دولت بهشتي بسلامته: "باسمي وباسم حزب الرفاه، أتمنى للسيد بهشتي"، ليقاطعه أكار ويصحح خطأ أردوعان الكارثي ويقول "العدالة والتنمية.. العدالة والتنمية".

وبعد تدخل أكار، عدل أردوغان الكلمة وقال "العدالة والتنمية" ليصفق الحضور الذين لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من الخطاب يعرض خطأ أردوغان مما أثار موجة من السخرية من الرئيس الذي نسى اسم حزبه.

وكان بهشتي زعيم حزب الحركة القومية، تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، ولا يزال يتلقى العلاح حتى الآن.

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