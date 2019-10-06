خطأ كارثي من أردوغان يثير ضحك الحضور.. فيديو

Cumhurbaşkanımız,

Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini Refah Partisi adına yaparak dili sürçüyor



İşte o andan itibaren salonda bir gülümse..



Dinleyince nereden geldiğini unutmayan ve nasıl bir vefa adamı olduğunu tekrar anlıyor insan#YenidenYollaraDüşmeVakti pic.twitter.com/utJCwLyEiK — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) October 5, 2019

ارتكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطأ فادحا خلال خطاب له اليوم، واضطر وزير الدفاع خلوصي أكار إلى التدخل وتصحيحه.قال أردوغان في خطابه مهنئا زعيم الحركة القومية دولت بهشتي بسلامته: "باسمي وباسم حزب الرفاه، أتمنى للسيد بهشتي"، ليقاطعه أكار ويصحح خطأ أردوعان الكارثي ويقول "العدالة والتنمية.. العدالة والتنمية".وبعد تدخل أكار، عدل أردوغان الكلمة وقال "العدالة والتنمية" ليصفق الحضور الذين لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من الخطاب يعرض خطأ أردوغان مما أثار موجة من السخرية من الرئيس الذي نسى اسم حزبه.وكان بهشتي زعيم حزب الحركة القومية، تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، ولا يزال يتلقى العلاح حتى الآن.