Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود رزق: الاتحاد حصل على 3 نقاط نقاط مهمة ونقدم أداء جيدا.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
محمود رزق مدافع الاتحاد
محمود رزق مدافع الاتحاد الإسكندري
Advertisements
حسن العمدة
قال محمود رزق مدافع الاتحاد الإسكندري بعد الفوز على المصري في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، إن الفريق حصل على 3 نقاط مهمة.

وتابع رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فريق المصري واصفا إياه بالفريق الكبير.

وأكد محمود رزق مدافع الاتحاد الإسكندري، أن اللاعبين يؤدون ما يطلبه الجهاز الفني داخل الملعب، موضحا أن الفريق لم يقصر خلال الموسم الماضي، متوقعا أن يحققوا أداء جيدا خلال الموسم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الرباعية.. المنتخب الأوليمبي يكشف مكاسب ودية السعودية.. فيديو

مدرب الاتحاد: حكم مباراة الزمالك أبلغني بأن الكرة لمست يد محمود علاء

تعليق قوي من هاني حتحوت عن هدف حسام حسن العالمي.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد خلعها الحجاب.. شهيرة ترد بقوة على منتقديها بسبب الباروكة

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إف سي مصر

خلعته زوجته .. زوج يمزق جسد محامي مطلقته لحصوله على الحكم ويتهمهما بـ الزنا.. صور

اللواء محمد إبراهيم: السيسي اتخذ موقفين في غاية الأهمية لحل أزمة سد النهضة

سيادة مواردها بشرق المتوسط .. الخارجية : مصر تحذر من إجراء أحادي ينتهك حقوق قبرص

رغم الفوز بخماسية.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجميع بسبب توقيت إقامة مباراة الأهلي وأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي