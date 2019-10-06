محمود رزق: الاتحاد حصل على 3 نقاط نقاط مهمة ونقدم أداء جيدا.. فيديو

قال محمود رزق مدافع الاتحاد الإسكندري بعد الفوز على المصري في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، إن الفريق حصل على 3 نقاط مهمة.



وتابع رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فريق المصري واصفا إياه بالفريق الكبير.



وأكد محمود رزق مدافع الاتحاد الإسكندري، أن اللاعبين يؤدون ما يطلبه الجهاز الفني داخل الملعب، موضحا أن الفريق لم يقصر خلال الموسم الماضي، متوقعا أن يحققوا أداء جيدا خلال الموسم الجديد.

