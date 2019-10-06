مصرع شخصين في حريق بورشة تصنيع عطور بالإسكندرية

نشب حريق بورشة "تصنيع عطور" أسفل عقار كائن بشارع سنان باشا خلف قسم المنشية، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق.



وأسفر الحريق عن مصرع شخصين كانا متواجدين داخل الورشة التي تحوي مواد تُساعد على الاشتعال، وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقلهم على الفور من خلال سيارات الإسعاف لمستشفى رأس التين العام.



وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك إلى موقع الحادث لمتابعة تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات العاجلة، وتوجهت إلى المستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وتوفير الإمكانيات الطبية والرعاية اللازمة لهم.



وتوجهت قوات قسم شرطة المنشية بقيادة العميد أشرف عبدالله مأمور القسم، ومعاوني المباحث إلى موقع الحريق لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.