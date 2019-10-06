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رياضة

بعد استبعاد محمد صلاح .. تفاصيل معسكر منتخبي وبتسوانا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر
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ريهام بكير
تصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة.

ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وتقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة اليوم ، الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من الاثنين.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وبعد استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول ، اختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.
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