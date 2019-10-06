حذف مشاهدها بفيلم لـ نادية الجندى فظهرت كومبارس صامت.. 6 معلومات عن ريم البارودى فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة بشرى بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات المتواجدات على الساحة، خاصة أنها تميزت فى عدد من المجالات الفنية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.



1- من مواليد 6 أكتوبر 1978 .



2- شاركت فى بداية حياتها فى عدد من الإعلانات .



3- دخلت المجال الفنى من خلال مشاركتها فى مسرحية دستور يا أسيادنا .



4-شاركت فى فيلم " امراه هزت عرش مصر " ، مع الفنانة نادية الجندى ، وفؤجئت بحذف مشاهدها ، مما أظهرها ككومبارس صامت - على حد قولها - .



5 - كان نجاحها الحقيقى فى مسلسل " حدائق الشيطان " .



6- تزوجت مرة واحدة من الفنان أحمد سعد وانفصلت عنه.