بعد العربية.. مليشيات إيران في العراق تشن حملة حرق وغلق للقنوات الفضائية

أعلنت قناة الغد اقتحام مسلحين ملثمين مقرها في العاصمة العراقية بغداد، واعتدوا على طاقمها مما أسفر عن إصابة أحد مراسليها.



وأشارت القناة إلى أن الشارع العراقي يشهد حالة من الفوضى عقب خروج التظاهرات العارمة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الاقتصاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.



وجاء ذلك، بعد إعلان قناة العربية السعودية هجوم مسلحين ملثمين يرتدون ملابس سوداء على مكتبها في بغداد.



وقالت القناة إن المكتب تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مؤكدةً وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم.



وذكر المراسل أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعوا عن تقديم المساعدة لهم خلال الهجوم.



وأضافت العربية أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، موضحة أن فريق العربية في العراق تلقى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بالتحقيق في الهجوم.



وقالت فضائية وصال العراقية إن مصادر كشفت عن قيام مليشيا الخراساني التابعة لـ إيران بحرق وإغلاق القنوات الفضائية.

