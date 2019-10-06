حسين ياسر المحمدي: أتمنى ثبات مستوى لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه من الصعب الحكم على شكل الدوري خلال الموسم الحالي.



وأضاف حسين ياسر المحمدي، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن الأندية تشهد تغييرا في الأجهزة الفنية في حال تعرض الفريق لهزائم متتالية.



وتابع حسين ياسر المحمدي، أن الأهلي والزمالك يمتلكون عناصر كثيرة ولكن لا يوجد ثبات على المستوى الفني للاعبين في القطبين.



وأكد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن السويسري رينيه فايلر نجح في تحقيق الفارق مع الأهلي متمنيا استمرارهم على ذلك المستوى، مضيفا أن بدايته القوية في الوقت الحالي ستكون دافع له لاستمراريته.