لاعب الأهلي السابق يهاجم جوزيه: فشل بالخارج ونجح بفضل اللاعبين.. فيديو

أكد حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن مانويل جوزيه كان يدلي بتصريحات غريبة بشأنه.



وقال المحمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما انضممت لوادي دجلة تفاجأت بوجوده وأنه مازال يتذكر المشاكل التي بيننا".



وأضاف: "كان يدلي بتصريحات غريبة، فتارة يقول أنه لم يتسبب برحيلي، وتارة أخرى يقول أنه رحلني".



وتابع: "جوزيه يحب أن يكون النجم، وصنع أزمات كثيرة خارج مصر مع محمد نور بالسعودية وفترته بمالي لم تكن جيدة أيضًا، نجاحه كان مع الأهلي فقط بفضل العناصر التي امتلكها".