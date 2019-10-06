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رياضة

المحمدي: شاركت مع أفضل جيل في تاريخ النادي الأهلي .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
حسين ياسر المحمدي،
حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق
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حسن العمدة
قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه شارك مع الأهلي في جيل يعد الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء من حيث حصد البطولات والمستوى الفني للاعبين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من الصعب أن يقارن الجيل الحالي في النادي الأهلي أو الزمالك بالجيل السابق الذي كان ضمن صفوفهم.

وكشف حسين ياسر المحمدي، أنه وصل مع شيكابالا إلى القمة عندما لعب بجواره في الفريق الأول لكرة القدم للزمالك.
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