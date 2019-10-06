Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:39 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت جيهان خليل، من خلال الصور بالأبيض والأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ نظارة شمس وسيجار ... أحدث ظهور لـ محمد رجب ..شاهد

بـ فستان أسود أنيق.. جيهان خليل تتألق فى إطلالة جريئة مع الحصان ..شاهد

نخل وبحر.. جيهان خليل تقضى إجازتها الصيفية بـ إطلالة مكشوفة الصدر.. شاهد

أبيض على أبيض.. جيهان خليل تبهر متابعيها بصورة على الشاطئ

شاهد.. جيهان خليل تخطف وتثير الأنظار بـ البرقع

ترشيحاتنا

حاجة تفقع المرارة.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة للجدل.. تفاصيل

صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع

لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة

حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة

عمرو أديب يسخر من الإخوان: كانوا عاوزين يبعتوا أبوتريكة لإثيوبيا |شاهد

بـ بنطلون ليجن.. سالي عبد السلام تستعرض أنوثتها في الجيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي