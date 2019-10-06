بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت جيهان خليل، من خلال الصور بالأبيض والأسود، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.