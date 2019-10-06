Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعرض خط أنابيب نفط في كولومبيا لأضرار خلال تفجير

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قالت شركة إيكوبترول النفطية الحكومية الكولومبية إن خط أنابيب تراسنديانو النفطي الكولومبي لحقت به أضرار في هجوم بالقنابل مما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر مجاور.

وأضافت الشركة في بيان إن الهجوم وقع في بلدة أوريتو في إقليم بوتومايو.

وقالت إن خط الأنابيب لم يكن يعمل في وقت الهجوم.

وهذا تاسع هجوم يتعرض له هذا الخط خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من أن شركة إيكوبترول لم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم لكن متمردي جيش التحرير الوطني اليساري، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يشن عادة هجمات على البنية الأساسية للنفط.
Advertisements

ترشيحاتنا

ملعقة يومياً على الريق تخلصك من سموم الجسم وتحمي مفاصلك

بشرى سارة.. انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنوك بشأن الفائدة

وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون غدا .. فيديو

صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع

سيادة مواردها بشرق المتوسط .. الخارجية : مصر تحذر من إجراء أحادي ينتهك حقوق قبرص

بالشعر الكيرلي.. نسمة محجوب تستعرض جمالها فى 4 إطلالات. . أيهم أجمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا