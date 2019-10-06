محمد حاتم يستعد لـ نهاية حب

يستعد الفنان محمد حاتم لبدء عرض مسرحيته الجديدة "نهاية حب " خلال الفترة القادمة ، على مسرح الفلكى بمنطقة وسط البلد .



من المقرر عرض المسرحية من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري ، وهى من إخراج الفرنسي باسكال رامبير ويشارك فى بطولتها ناندا محمد.



يذكر ان محمد حاتم درس التمثيل و الاخراج بأكاديمية الفنون بعد أن أنهى دراسة القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.



كما شارك فى العديد من دورات التمثيل و الاخراج، منها مختبر الاخراج و التمثيل فى مسرح يانج فيك بلندن, و ستوديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال، وشارك في مسلسلات خطوات الشيطان، طريقي، جراند أوتيل.