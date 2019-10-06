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فن

محمد حاتم يستعد لـ نهاية حب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
يستعد الفنان محمد حاتم لبدء عرض مسرحيته الجديدة "نهاية حب " خلال الفترة القادمة ، على مسرح الفلكى بمنطقة وسط البلد .

من المقرر عرض المسرحية من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري ، وهى من إخراج الفرنسي باسكال رامبير ويشارك فى بطولتها ناندا محمد.

يذكر ان محمد حاتم درس التمثيل و الاخراج بأكاديمية الفنون بعد أن أنهى دراسة القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

كما شارك فى العديد من دورات التمثيل و الاخراج، منها مختبر الاخراج و التمثيل فى مسرح يانج فيك بلندن, و ستوديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال، وشارك في مسلسلات خطوات الشيطان، طريقي، جراند أوتيل.
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