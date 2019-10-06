في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

تحتفل الفنانة ريم البارودي اليوم الأحد بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 4 أكتوبر.



وعادة ما تظهر ريم البارودي، بإطلالة متميزة، ونجد أنها تميل إلى ارتداء الألوان الفاتحة، وعدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل كبير.



وفيما يلي نبرز لكم أجمل وأكثر إطلالات الفنانة ريم البارودي، والتي نالت إعجاب متابعيها.



واحتل مشهد للفنانة ريم البارودى المركز الثالث بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه، حيث كشف المشهد عن صدمتها نتيجة وفاة نجلها داخل أحداث العمل.

