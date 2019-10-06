شردى: احتفال الوفد بالمرأة في بورسعيد تقدير لما عانت منه خلال الحروب

قال محمد مصطفى شردي عضو الهيئة القيادى بحزب الوفد إن احتفال الوفد بالمرأة في بورسعيد ومحافظات القناة في توقيت يوافق الاحتفال بانتصار أكتوبر، هو تقدير لدور المرأة فيما عانت منه وواجهته خلال الحروب في العقود السابقة السابقة، لتُكرم المرأة المصرية التي هي عماد الأسرة والمجتمع.



وأكد شردي خلال مؤتمر الحزب العام بمحافظة بورسعيد لدعم المرأة المصرية أن الباسلة تستقبل "أبو شقة" رئيس حزب الوفد، والزعيم الرابع لبيت الأمة، بعدما شاركت في استقبال الزعيم فؤاد سراج الدين، وبعدها كان استقبال رؤساء الوفد واحدًا تلو الآخر، إيمانا منهم بدور الحزب وقياداته والتاريخ النضالي لبيت الأمة.



وأكد "شردي" أن المحافظة الباسلة تشهد استقبالا جديدا لمرحلة جديدة من تاريخ حزب الوفد تقوده شخصيات ورموز وطنية، لافتًا إلى أن احتفالية الوفد مع المرأة كان لها الفضل في الجمع بين رموز وأبناء الوفد وإعادة التاريخ والذكريات مرة أخرى.