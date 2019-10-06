Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فرع ثقافة الإسكندرية ينظم فعاليات ثقافية وفنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:56 ص
أ ش أ
نظم فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء أمس السبت ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية بالمواقع الثقافية التابعة له ، احتفالا بالذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد.

ففي قصر ثقافة الأنفوشي ، أقيمت ندوة بعنوان "انتصار أكتوبر .. الأبطال والقدوة" تحدثت خلالها الكاتبة هدى الساعاتي عن ضرورة استلهام روح أكتوبر في حماية الوطن ودعمه ضد من يحاول عرقلة الإنجازات الحالية والقادمة.

وفي قصر ثقافة مصطفى كامل ، أقيمت ورشة فنية لتصميم لوحات بمناسبة نصر أكتوبر بمرسم الطفل باستخدام خامات البيئة المختلفة، وأقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة فنية للأطفال باستخدام ألوان الشمع والخشب، كما نظم مسابقة ألعاب ذهنية بالشطرنج والمكعبات، وتجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على العود.

وعقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي بقصر الشاطبي لمناقشة أعمال الشاعرة هالة مصطفي، اهتماما من النادي بالصوت النسائي في الشعر والأدب السكندري، بحضور الشاعر صادق أمين والشاعرة منال يوسف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة الإسكندرية تناقش «أضرار الزواج المبكر»

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة صلاح.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة القمة.. موقف السولية من مواجهة الزمالك

هذه الفاكهة تحميك من السرطان وأمراض القلب

تربة هشة.. خبير جيولوجي يفجر مفاجأة مدوية تؤدي لانهيار سد النهضة.. فيديو

ملعقة يومياً على الريق تخلصك من سموم الجسم وتحمي مفاصلك

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد علاء الشربيني .. شاهد

حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي