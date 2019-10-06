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رياضة

أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
ايمن حفنى
ايمن حفنى
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محمد بدران
حرص أيمن حفنى لاعب مصر المقاصة، على توجيه رسالة لمحمود عبد العزيز لاعب نادى الزمالك، والذي تعرض لقطع فى الرباط الصليبي قبل أيام.

وكتب أيمن حفنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام":"الف سلامة عليك يا حبيبي وان شاء الله ترجع أحسن من الأول".

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خضوع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفي نفس الوقت قرر مسؤولو النادي خوض اللاعب مرحلة التأهيل في ألمانيا، حيث من المنتظر أن يغيب لاعب الوسط عن الفريق لمدة 6 أشهر تقريبا.

كان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها عبد العزيز للإصابة بالصليبي
أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي
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